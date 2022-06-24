17 июня в группе 12ТЗ (заочная форма получения образования) проводился квалификационный экзамен по повышению квалификационного разряда по профессии ´Продавец´.
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