Можно ли похудеть за неделю на 10 килограмм?

Необходимо срочно скинуть килограммы, так как уже не влезаете в свои любимые джинсы или же намечается долгожданный праздник, все еще не в форме? Если хотите козырнуть на пляже в красивом открытом купальнике или же приглянулось прекрасное платье, которое последнее время висит на вешалке, но это не ваш размер.
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