9to5Google: Pixel 9a поступит в продажу 10 апреля 2025 года

Старт продаж смартфона Google Pixel 9a, изначально ожидавшийся на этой неделе, перенесен. Компания Google объявила о новой дате начала поставок, объяснив задержку необходимостью дополнительной проверки качества компонентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии