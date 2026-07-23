Новый газопровод высокого давления в ТАО готов на 25%

В Троицком административном округе продолжается строительство нового стального газопровода диаметром 1220 миллиметров, который соединят с газорегуляторным пунктом «Клен» — одним из ключевых объектов системы газоснабжения округа.
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