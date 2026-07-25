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ЕС усилил давление на российский сырьевой сектор

ЕС усилил давление на российский сырьевой сектор

Брюссель расширяет санкционную кампанию против российских экспортных отраслей. Новый пакет ограничений Европейского союза затронул компании, связанные с добычей золота, алмазов, а также предприятия горнодобывающей и металлургической промышленности.

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