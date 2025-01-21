Россиян ждет новая реформа ЖКХ: что о ней известно

В 2025 году в России стартует масштабная реформа в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Государственная дума и правительство намерены пересмотреть ключевые аспекты функционирования этой системы, чтобы сделать ее более прозрачной, эффективной и удобной для граждан.
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