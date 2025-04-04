Окружение Трампа советует ему воздержаться от звонка Путину

Global Look Press / Jim LoScalzo- Pool via CNP / Consolidated News Photos Окружение главы Белого дома Дональда Трампа советует американскому лидеру воздержаться от звонка президенту России Владимиру Путину.
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