🚍 Обновлённый автовокзал станет точкой притяжения для туристов в Ялте Автовокзал откроется в ближайшее время, сообщил председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.
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