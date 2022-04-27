Эвра рассказал, что торговал наркотиками и попрошайничал в 13 лет: «Иногда залезал в мусорные баки за холодными биг-маками. Футбол спас меня»

Патрис Эвра признался, что торговал наркотиками и попрошайничал в детстве. Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» принял участие в шоу BBC, где гости называют три факта о себе – два правдивых, один ложный.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх