Эвра рассказал, что торговал наркотиками и попрошайничал в 13 лет: «Иногда залезал в мусорные баки за холодными биг-маками. Футбол спас меня»

Патрис Эвра признался, что торговал наркотиками и попрошайничал в детстве. Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» принял участие в шоу BBC, где гости называют три факта о себе – два правдивых, один ложный.
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