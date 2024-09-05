Си Цзиньпин и иностранные руководители сфотографировались перед церемонией открытия саммита ФКАС

Пекин, 5 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и иностранные руководители в четверг, перед церемонией открытия саммита Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/, сделали коллективное фото в Доме народных собраний в Пекине.
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