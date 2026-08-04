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Путин уравнял в соцгарантиях с бойцами СВО участников КТО

Путин уравнял в соцгарантиях с бойцами СВО участников КТО

Президент РФ Владимир Путин 4 августа подписал закон, закрепивший равенство социальных гарантий для участников контртеррористической операции (КТО) и военнослужащих, задействованных в специальной военной операции (СВО).

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