Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне СВО

На красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами, а также сорвал ротацию живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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