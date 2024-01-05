На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом в пятницу, 5 января, сообщает «Страна.ua».«Взрывы в Хмельницкой области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского издания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии