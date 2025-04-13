❗️⚡️Согласно опубликованным свежим спутниковым снимкам, в КНДР после долгого периода вернулась к работе авиабаза Ыйджу.
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❗️⚡️Согласно опубликованным свежим спутниковым снимкам, в КНДР после долгого периода вернулась к работе авиабаза Ыйджу.