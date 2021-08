Генетикой это точно не заложено. Учёные из Бристольского университета в Великобритании и Норвежского университета науки и технологий опубликовали [/sup] Testosterone and socioeconomic position: Mendelian randomization in 306,248 men and women in UK Biobank результаты исследования, в котором говорится, что высокий уровень тестостерона не делает мужчин успешнее и никак не влияет на карьеру и уровень дохода.