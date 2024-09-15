19 сентября в Добролюбовке выступит театр «Новиця»

В этот день в Поморье будут отмечать День краеведческих знаний. Главная библиотека региона подготовила праздничную программуТак, читателей ждёт традиционный краеведческий диктант, который можно будет написать и вне стен библиотеки, по адресу: Набережная Северной Двины, 22, 4 этаж, аудитория 2413.
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