«Спроси Зеленского, где деньги»: Карлсона заставили ехать в Киев

Конгрессвумен Грин попросила Карлсона спросить Зеленского о деньгах американцев. Член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что телеведущий Такер Карлсон должен спросить в интервью у Владимира Зеленского, куда делись выделенные Киеву деньги американцев.
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