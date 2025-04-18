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«Пункт назначения: Узы крови» — один из самых ожидаемых фильмов ужасов года. Каким будет возвращение легендарной франшизы?

«Пункт назначения: Узы крови» — один из самых ожидаемых фильмов ужасов года. Каким будет возвращение легендарной франшизы?

16 мая в мировой прокат выйдет фильм «Пункт назначения: Узы крови». Это уже шестая картина в легендарной франшизе, герои которой стараются избежать предначертанной кончины, сражаясь при этом не с монстрами, а с самой судьбой — безжалостной и обладающей демоническим чувством юмора.

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