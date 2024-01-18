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Британия нападет на Россию? Куда будет нанесен первый удар?

Британия нападет на Россию? Куда будет нанесен первый удар?

В своем интервью журналисту Александру Шелесту, эмигрировавший из Украины, политолог Михаил Чаплыга выразил мнение о том, что Великобритании необходимо временное перемирие для достижения своих стратегических интересов в Черноморском регионе, Речь идет о контроле над черноморскими проливами, Севастополем и Крымом.

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