В своем интервью журналисту Александру Шелесту, эмигрировавший из Украины, политолог Михаил Чаплыга выразил мнение о том, что Великобритании необходимо временное перемирие для достижения своих стратегических интересов в Черноморском регионе, Речь идет о контроле над черноморскими проливами, Севастополем и Крымом.
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