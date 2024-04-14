Украинские морские тральщики будут плавать в районе Британских островов - Турция не пускает в Чёрное море

Два переданных Украине британских тральщика вернулись на свою базу в Англию. Минобороны Великобритании в декабре 2023 года объявило, что передаёт Украине два тральщика класса «Сэндаун» для «повышения безопасности в Чёрном море».
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