Фонд Безрукова покажет «спиритическую» комедию «Неугомонный дух»

фото: пресс-служба Фонда поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова представит 18 и 19 февраля новый спектакль по пьесе Ноэля Кауарда «Неугомонный дух» режиссера Станислава Назирова.
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