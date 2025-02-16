Двум астраханских подросткам грозит минимум десять лет колонии

За сбыт нарковещества в крупном размере. Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних местных жителей, подозреваемых в сбыте наркотических средств в крупном размере.
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