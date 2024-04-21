Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    Пусть идиоты в своих странах разбираются! Или им проблем мало? Все долги возьмём землёй!Не успел Путин пр...
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    Да и наср-ть на эту Гейропу!!!Не успел Путин пр...

"Муж мой за что погиб? Ты стоишь в чистых штанах, а твой сын в Дубае. Не стыдно?"

Жительница Орска выступила перед мэром Василием Казупицей. Она раскритиковала его работу и заявила об отсутствии помощи пострадавшим от наводнения.

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