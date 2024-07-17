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Петербургский дневник

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Кто и как проследит за безопасностью: Петербург готовится принять Главный военно-морской парад

Кто и как проследит за безопасностью: Петербург готовится принять Главный военно-морской парад

Пока на Неве идут репетиции с участием кораблей, силовые службы работают над тем, чтобы гарантировать безопасность всем на празднике В ночь с 15 на 16 июля движение по Литейному, Троицкому, Дворцовому и Благовещенскому мостам закрыли, пролеты переправ подняли.

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