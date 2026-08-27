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Корейский сегмент авто в РФ: рост на 34%, смена лидеров и новые тренды

Корейский сегмент авто в РФ: рост на 34%, смена лидеров и новые тренды

В январе - июле 2026 года реализация новых легковых автомобилей корейских брендов в РФ увеличилась на 34% в годовом выражении и достигла 10 900 единиц.

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