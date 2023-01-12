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Марк-Андре тер Стеген: «Хотел бы меньше работать во время матчей, но я в хорошей форме. «Барса» с радостью поучаствует в игре с «Реалом» и победит»

Марк-Андре тер Стеген подвел итоги матча с «Бетисом» (2:2, 4:2 по пенальти). «Игра получилась очень тяжелой, соперник много владел мячом.

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