Курганский антиуранщик стал доверенным лицом кандидата в президенты Харитонова

Одним из доверенных лиц кандидата в президенты Николая Харитонова стал председатель Фонда общественного контроля за состоянием окружающей среды Сергей Еремин, который, в том числе, известен, как лидер движения «Антиуран.
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