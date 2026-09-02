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Россиянка, чей ник украла Майли Сайрус, раскрыла подробности инцидента

Россиянка, чей ник украла Майли Сайрус, раскрыла подробности инцидента

Россиянка по имени Ксения, которая ранее обвинила американскую певицу Майли Сайрус в краже своего никнейма в социальной сети X, поделилась с Super подробностями случившегося .

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