Зеленский отдает Вашингтону запасы марганца, за которые сражался его дед

Украинский президент расстался с запасами марганца, которые отвоевал его дедушка более 80 лет назад.Дед Владимира Зеленского — кавалер двух орденов Красной Звезды и участник Великой Отечественной войны Семён Иванович — сражался за то, чтобы отбить у нацистов свои территории.