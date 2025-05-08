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Царьград

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Зеленский отдает Вашингтону запасы марганца, за которые сражался его дед

Зеленский отдает Вашингтону запасы марганца, за которые сражался его дед

Украинский президент расстался с запасами марганца, которые отвоевал его дедушка более 80 лет назад.Дед Владимира Зеленского — кавалер двух орденов Красной Звезды и участник Великой Отечественной войны Семён Иванович — сражался за то, чтобы отбить у нацистов свои территории.

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