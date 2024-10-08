Полицейские выявили 280 мигрантов-уклонистов в Домодедове

Дмитрий Гурин

ну таки шо дальше? "Гражданам" выпишут штрафы. отдадут паспорта и отправят по местам проживания? Может лучше пиком на историческую родину с лишением гражданства? Нахрена нам такие "патриотичные граждене"? Получать субсидии, материнский капитал бесплатную медицинскую помощь с образованием? Они уже показали свое истинное "гражданство"...........