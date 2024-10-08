Рейд проходил в хостеле и общежитиях.В подмосковном Домодедове в ходе рейда полицейские выявили 280 мигрантов, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учёт.
Полицейские выявили 280 мигрантов-уклонистов в Домодедове
Комментарии
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Дмитрий Гурин
ну таки шо дальше? "Гражданам" выпишут штрафы. отдадут паспорта и отправят по местам проживания? Может лучше пиком на историческую родину с лишением гражданства? Нахрена нам такие "патриотичные граждене"? Получать субсидии, материнский капитал бесплатную медицинскую помощь с образованием? Они уже показали свое истинное "гражданство"...........
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