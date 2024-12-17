После крушения танкеров в Керченском проливе задержан капитан «Волгонефть-212»

Леонида Волегова доставят в суд прямо из больницы.Капитана танкера «Волгонефть-212» задержали по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкших по неосторожности смерть человека.
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