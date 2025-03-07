«Готовы содрать три шкуры и море вонючее»: туристы высказываются после отдыха на черноморских курортах Ольга БезродняяЧёрное море и его курорты всегда были популярными среди российских туристов, однако в последние годы на фоне ухудшения качества обслуживания и природных условий, мнение отдыхающих стало изменяться.