Рабочая лошадка за 120 долларов — поворотный экран IPS 2К, 75 Гц. Xiaomi представила новый монитор Redmi Display Pro

Компания Xiaomi выпустила сегодня не только 27-дюймовый монитор Redmi с разрешением 4K, но и бюджетную модель «для работы» Redmi Display Pro диагональю 23,8 дюйма.
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