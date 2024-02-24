Сохраненное и восстановленное

Ищем дальше.Этно-культурный центр, д. Кинерма! Республика КарелияВ настоящее время в деревне Кинерма 16 дворов и всего 5 постоянно проживающих жителей, но здесь активно ведется сельское хозяйство, сохраняется и поддерживается традиционный деревенский уклад, а желающие могут посетить деревню и лично прикоснуться к частичке старины.