Сохраненное и восстановленное

Ищем дальше.Этно-культурный центр, д. Кинерма! Республика КарелияВ настоящее время в деревне Кинерма 16 дворов и всего 5 постоянно проживающих жителей, но здесь активно ведется сельское хозяйство, сохраняется и поддерживается традиционный деревенский уклад, а желающие могут посетить деревню и лично прикоснуться к частичке старины.
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