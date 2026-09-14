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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гаттузо о бойкоте фанатов «Лацио»: «Футбол без болельщиков – дерьмо, лучше пойти погулять с собакой. Атмосфера сейчас как в ковид, когда трибуны заполнялись на 20-30%»

Главный тренер « Лацио »  Дженнаро Гаттузо выругался, говоря о бойкоте матчей со стороны фанатов римской команды, протестующих против владельца  Клаудио Лотито .

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