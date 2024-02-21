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«Лучший совместный проект — это дети. Планируем!», – 33-летняя дочь Валерия Меладзе впервые высказалась о браке с фотографом

«Лучший совместный проект — это дети. Планируем!», – 33-летняя дочь Валерия Меладзе впервые высказалась о браке с фотографом

Сейчас старшая дочь Валерия Меладзе живет в браке Никитой Бережным. Пара  мечтает о ребенке. А недавно 33-летняя наследница продюсера рассказала о жизни с мужем.

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