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В Совфеде после заявления Путина экстренно обсудят правила мобилизации

В Совфеде после заявления Путина экстренно обсудят правила мобилизации

Председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о запланированном обсуждении правил частичной мобилизации после того, как с разъяснениями выступил президент России Владимир Путин.

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