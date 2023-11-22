Четыре магнитные бури подряд будут мучить россиян 10 дней

На данный момент продолжается самая долгая магнитная буря в году Четыре магнитные бури подряд - 20, 22, 24 и 25 ноября - спрогнозировали Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, пишут "Аргументы и Факты".