Импорт зерна из России в Японию достиг рекордных показателей

Импорт зерна и зерновых из России в Японию в апреле 2025 года увеличился на 9910,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает японское министерство финансов со ссылкой на данные таможни.
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