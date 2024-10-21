МИД РФ прокомментировал возможные сроки окончания конфликта на Украине

Сроки окончания конфликта на Украине зависят от степени реализации целей специальной военной операции, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 21 октября в интервью РИА Новости.
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