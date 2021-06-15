Славянская доктринаДом/ДачаГороскоп на 17 июня Гороскоп на 17 июня 2021 Овен Если Овен с утра будет угрюм и задумчив, то в таком состоянии и останется до вечера.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновДРУЗЬЯ, СЕГОДНЯ СРЕДА, 16.06.2021 года ПЛАНЕТАРНАЯ МЕДИТАЦИЯ НА ДОБРУЮ ВОЛЮ СТАДИЯ I 1. Мысленно объединитесь со всеми в мире, кто работает в Группе Медитирующих на Добрую Волю. 2. Рефлексируйте о факте отношений. У вас есть отношения: а) со своей семьей, б) со своим обществом, в) со своей нацией, г) с миром наций, д) с Единым Человечеством, состоящим из всех рас и наций. 3. Проговорите мантрам унификации: Сыны человеческие едины, и я един с ними. Я стремлюсь любить, а не питать ненависть; Я стремлюсь служить, а не нести службу; Я стремлюсь целить, а не вредить. СТАДИЯ II 1. Рефлексируйте об отношениях своих собственных и человечества – с духовной Иерархией, внутренним Правительством планеты. 2. Вообразите, что вы стоите в центре духовной Иерархии и погружены в сознание Христа, Сердца Любви внутри Иерархии. 3. Сохраняя эту высокую точку касания, охватите своими мыслями всех членов человеческого семейства, в ком активна энергия доброй воли. 4. Безмолвно произнесите утверждение: В центре всеобщей любви стою я; Из этого центра я, душа, выхожу вовне; Из этого центра я, служитель, действую. Пусть любовь божественного “Я” изливается вниз: В мое сердце, через мою группу, на весь мир. СТАДИЯ III 1. Визуализируйте энергию любви, текущую из духовной Иерархии, через мужчин и женщин доброй воли, в человеческие сердца и умы, насыщая их доброй волей и упрочивая любящие, гармонические человеческие отношения. 2. Медитируйте о способах распространения доброй воли, утверждения правильных человеческих отношений и восстановления мира на Земле. 3. Уразумейте, что вы помогаете строить канал между духовной Иерархией и человечеством, по которому может притекать энергия доброй воли, объединяя человеческое семейство, разрешая его проблемы и целя всяческие различия и расколы. 4. Мысленно соединившись с мужчинами и женщинами доброй воли во всем мире, произнесите Великий Призыв. Произнесите его проникновенно, вдумываясь в смысл и зная, что вы излучаете его могучие энергии на человечество: Из точки Света, что в Уме Бога, Пусть свет струится в умы людей. Да опустится Свет на Землю. Из точки Любви, что в Сердце Бога, Пусть любовь струится в сердца людей. Да вернется Христос на Землю. Из центра, где Воля Бога известна, Пусть цель направляет малые воли людей, – Цель, которой сознательно служат Учителя. Из центра, что родом зовем мы человеческим, Пусть План Любви и Света осуществится И запечатана будет дверь, за которой зло. Да восстановят Свет и Любовь и Могущество – План на Земле. АЛИСА А. БЕЙЛИ «ЗОВ ИЕРАРХИИ», СТР.121-128.Юрий Ильиновкрепостное-право. https://www.facebook.com/100013975693247/videos/1192942537848258Комментировать
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