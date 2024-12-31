Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов

Владимир Путин поручил обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года. Список поручений по результатам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
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