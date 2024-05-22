На рынке криптовалют снова наблюдается восходящий тренд

Рынок криптовалют резко вырос после периода застоя в торговле. Эта бычья тенденция подпитывается снижением темпов инфляции в Соединенных Штатах, о чем свидетельствуют недавние данные CPI, а также растущим оптимизмом в отношении одобрения спотовых Ethereum-ETF.