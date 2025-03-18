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Царьград

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Он пошёл в душ и умер: Ирина Понаровская впервые рассказала о внезапной смерти сына

Он пошёл в душ и умер: Ирина Понаровская впервые рассказала о внезапной смерти сына

"Я просто онемела": Понаровская о том, как переживает гибель единственного сына.Спустя полгода после страшной трагедии 70-летняя Ирина Понаровская впервые решилась рассказать о смерти своего единственного сына Энтони.

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