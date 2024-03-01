Раскол Европы на руинах Украины © Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press Автор: РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО, Политолог Раскол Европы на руинах Украины Восточноевропейские политики и публицисты, пытаясь достучаться до своих западноевропейских коллег, активно используют тезис, согласно которому Восточная Европа никогда не простит Западной российской победы на Украине.