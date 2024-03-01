ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 377 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Air
    Давно пархатых лягушатников не били, видно затылки  и лбы чешутся без русских штыков, у  пархатых жидо-лягушкоедов!Эмик, высылаю теб...
  • Степан Иванов
    Короля делает свита! А ведь у него отец воевал против фашистов! У Зеленского дед тоже воевал ну и что?Россия по-прежнем...
  • Юрий Зубрин
    Херачить так ,чтобы шкура клочьями летела ....Саморазоблачение ...

Раскол Европы на руинах Украины

Раскол Европы на руинах Украины

Раскол Европы на руинах Украины © Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press   Автор: РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО, Политолог Раскол Европы на руинах Украины Восточноевропейские политики и публицисты, пытаясь достучаться до своих западноевропейских коллег, активно используют тезис, согласно которому Восточная Европа никогда не простит Западной российской победы на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх