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Тела двух детей обнаружили в пруду в московской Щербинке

Тела двух детей обнаружили в пруду в московской Щербинке

«По предварительным данным, дети вышли на лед водоема, провалились под лед, ушли под воду и не смогли самостоятельно выплыть<strong>17 марта в московской городе Щербинка были найдены тела 8-летнего мальчика и 7-летней девочки без признаков насильственной смерти, <a href="https://t.

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