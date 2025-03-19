Тела двух детей обнаружили в пруду в московской Щербинке

«По предварительным данным, дети вышли на лед водоема, провалились под лед, ушли под воду и не смогли самостоятельно выплыть<strong>17 марта в московской городе Щербинка были найдены тела 8-летнего мальчика и 7-летней девочки без признаков насильственной смерти, <a href="https://t.