Врач Вечтомов: попадание в рану почвы повышает риск заражения столбняком

Летом риск получить травму, наступив на гвоздь, значительно возрастает. Главная опасность такой травмы заключается не только в самой ране, но и в возможности заражения столбняком — тяжёлой инфекцией, которая без своевременной профилактики может представлять угрозу для жизни.