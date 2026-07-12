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Врач Вечтомов: попадание в рану почвы повышает риск заражения столбняком

Врач Вечтомов: попадание в рану почвы повышает риск заражения столбняком

Летом риск получить травму, наступив на гвоздь, значительно возрастает. Главная опасность такой травмы заключается не только в самой ране, но и в возможности заражения столбняком — тяжёлой инфекцией, которая без своевременной профилактики может представлять угрозу для жизни.

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