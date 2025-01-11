В Болгарии хотят забрать Одесскую область, так как «Украина распадётся» (ВИДЕО)

Болгария должна получить Южную Бессарабию, которая входит в Одесскую область, заявил Костадин Костадинов, лидер болгарской партии «Возрождение», которую называют «пророссийской».
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