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Information of all S. Korean diplomats presumed to be leaked: officials

Information of all S. Korean diplomats presumed to be leaked: officials

Personal information of all South Korean diplomats was presumed to be leaked due to a data breach at an online education system run by an institution affiliated with the foreign ministry, officials said Tuesday.

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