Information of all S. Korean diplomats presumed to be leaked: officials

Personal information of all South Korean diplomats was presumed to be leaked due to a data breach at an online education system run by an institution affiliated with the foreign ministry, officials said Tuesday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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