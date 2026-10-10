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proavto21

68 подписчиков

Как дефлекторы капота и боковых окон реально спасают кузов и нервы

Долгое время я сама смотрела на машины с дефлекторами примерно так же, как на автомобили с наклейками на порогах или хромированными накладками: красиво, но вроде бы без особой пользы.

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